Трамп выступил на сто дней президентства — что заявил

Трамп отчитался о 100 днях президентства — что сказал
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил сто дней своего президентства. Он выступил перед своими сторонниками на митинге в Мичигане.
Об этом сообщает Sky News в среду, 30 апреля.
Что сказал Трамп на сто дней президентства
Лидер США высмеял Джо Байдена и защищал свое решение ввести тарифы против стран всего мира. Кроме того, он выступил против радикальных левых, назвав их "сумасшедшими". Трамп похвастался усилиями своей администрации по массовой депортации.
"Изгнание захватчиков — это не просто предвыборное обещание. Это мой святой долг как главнокомандующего. Я обязан спасти нашу страну", — подчеркнул он.
Трамп показал видео, на котором мигранты прибывают в тюрьму в Сальвадоре. Толпа аплодировала изображению с депортированными людьми.
По словам лидера США, его администрация осуществила самые глубокие изменения в Вашингтоне за почти 100 лет.
Тарифы против Китая
Трамп также заявил, что Китай, который сталкивается с 145% тарифами, забрал больше рабочих мест, чем любая страна.
По его словам, это не означает, что стороны не могут найти общий язык. Лидер США отметил, что торговая сделка с Китаем близка.
"Я думаю, что это сработает. Они хотят заключить соглашение. Мы собираемся заключить соглашение. Но это будет честная сделка", — добавил он.
Напомним, Трамп заявил, что в США построят "Золотой купол". Речь идет о противоракетном щите.
Ранее лидер США пошутил, что не против стать новым Папой Римским. На его слова уже отреагировал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
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