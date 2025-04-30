Трамп выступил на сто дней президентства — что заявил

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил сто дней своего президентства. Он выступил перед своими сторонниками на митинге в Мичигане.

Об этом сообщает Sky News в среду, 30 апреля.

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Что сказал Трамп на сто дней президентства

Лидер США высмеял Джо Байдена и защищал свое решение ввести тарифы против стран всего мира. Кроме того, он выступил против радикальных левых, назвав их "сумасшедшими". Трамп похвастался усилиями своей администрации по массовой депортации.

"Изгнание захватчиков — это не просто предвыборное обещание. Это мой святой долг как главнокомандующего. Я обязан спасти нашу страну", — подчеркнул он.

Трамп показал видео, на котором мигранты прибывают в тюрьму в Сальвадоре. Толпа аплодировала изображению с депортированными людьми.

По словам лидера США, его администрация осуществила самые глубокие изменения в Вашингтоне за почти 100 лет.

Тарифы против Китая

Трамп также заявил, что Китай, который сталкивается с 145% тарифами, забрал больше рабочих мест, чем любая страна.

По его словам, это не означает, что стороны не могут найти общий язык. Лидер США отметил, что торговая сделка с Китаем близка.

"Я думаю, что это сработает. Они хотят заключить соглашение. Мы собираемся заключить соглашение. Но это будет честная сделка", — добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что в США построят "Золотой купол". Речь идет о противоракетном щите.

Ранее лидер США пошутил, что не против стать новым Папой Римским. На его слова уже отреагировал сенатор-республиканец Линдси Грэм.