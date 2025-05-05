США усиливают давление на Россию — какие санкции могут появиться

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Мирные переговоры по войне между Украиной и Россией за первые 100 дней президентства Дональда Трампа не достигли результата. США продолжают выполнять роль посредника, однако все чаще всем своим видом и словами намекают, что у них скоро может лопнуть терпение.

Терпение США в последнее время касается двух аспектов — более глобального и более конкретного.

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Относительно глобального, здесь Трамп уже прямо говорил, что ему может надоесть быть посредником и он просто оставит Украину и Россию разбираться между собой.

Что касается более конкретного, здесь речь идет о стратегии США в отношении Украины и России. Трамп, здесь стоит напомнить, в последние месяцы очень много говорил о Владимире Зеленском, Украине и отсутствии карт, подчеркивая, что Украина должна пойти на сделку с Россией.

Когда президент Украины согласился на безусловное перемирие на 30 дней, мяч оказался на стороне России. А там уже начали, как бы это правильно сказать, "морозиться".

Масштабы поведения России в ответ на предложения США по мирному урегулированию превзошли все ожидания. В том смысле, что уже даже Трамп, который долгое время обходил тему давления на РФ, начал об этом самом давлении намекать.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Что Трамп говорил о России

В начале марта президент США написал на своей странице в Truth Social, что рассматривает введение широкомасштабных банковских санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня.

В конце марта Трамп в интервью NBC отметил, что готов ввести вторичные санкции против российских нефтепродуктов, если Россия и Украина не договорятся о прекращении огня.

Уже в апреле глава Штатов продлил санкции прошлого президента США Джо Байдена, введенные против России.

В мае Трамп дал еще одно интервью для NBC, в котором сказал следующие важные тезисы:

Он подтвердил, что может подписать законопроект Грэма (о нем чуть ниже) о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.

Он отметил, что Путину придется отказаться от планов захватить всю Украину после его вмешательства, добавив, что амбиции президента РФ "в значительной степени угасли".

Теперь подробнее об одном из тезисов.

Президент США Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм. Фото: instagram.com/lindseygrahamsc

Что такое законопроект Грэма

Это документ, который анонсировал влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм. По его словам, у законопроекта уже есть двухпартийная поддержка с почти 60 соавторами.

Его суть: дополнительные санкции против России. Конкретнее — дополнительные тарифы в 500% для любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другие продукты.

Грэм выразил уверенность, что Сенат готов принимать такое решение и сделает это подавляющим большинством голосов, "если Россия не пойдет по пути честного, справедливого и длительного мира".

Санкции Грэма — единственный вариант?

Нет. По крайней мере, на это не похоже. В начале мая Reuters сообщило, что США готовят новые санкции против России.

Они, по данным источников, включают меры в банковской сфере и энергетике, чтобы усилить давление на Москву.

Среди целей — российский государственный энергетический гигант "Газпром" и крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковского дела.

Однако, все эти санкции, безусловно, должны быть одобрены Трампом, который пока не спешит переходить к активным действиям в отношении России.

Спецпредставитель Трампа Уиткофф и президент РФ Путин. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS

А может ли Трамп вообще снять санкции с России?

Такой вариант никогда нельзя исключать, учитывая специфику позиции Дональда Трампа. Ну и конечно, не забывая, что тема снятия санкций, введенных против России с 2014 года, была одной и ключевых в американском мирном плане.

Однако, хотя президент США Дональд Трамп публично заявил, что санкции против России могут быть отменены, на самом деле не в его интересах полностью избавиться от них, считают в Carnegie.

Там отмечают, что, хотя все действующие санкции США против России были введены исполнительными указами, изданными президентом или федеральным министерством, Трамп не может отменить их в одностороннем порядке, даже если бы хотел.

"Хотя президент отвечает за некоторые аспекты внешней политики США, Конгресс отвечает за регулирование внешней торговли, а это означает, что обе ветви власти имеют право голоса по экономическим санкциям", — пишут аналитики.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине.

Дональд Трамп также заявил, что с одной из сторон войны в Украине имеет "более тесные связи". Однако он не конкретизировал, с кем у США больше взаимопонимания — с Россией или Украиной.