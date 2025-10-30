Рада снимает с рассмотрения законопроект об исключении русского языка из Хартии

Люди разговаривают на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Парламентское большинство снимает с рассмотрения на пленарном заседании законопроект № 14120, который должен был вычеркнуть русский язык из числа языков, на которые распространяется действие Европейской Хартии в Украине. С соответствующей просьбой обратилось правительство, которое и было инициатором документа.

Об этом сообщил историк, народный депутат Владимир Вятрович в четверг, 30 октября.

Почему Рада снимает с рассмотрения законопроект о миноритарных языках

Законопроект снимают якобы из-за давления неназванных российских лоббистов в Совете Европы.

"Российское лобби в Совете Европы — не новость, но украинская власть должна руководствоваться исключительно украинскими национальными интересами. Этот закон, принять который парламент должен в соответствии с решением Конституционного Суда, давно назрел и перезрел", — отметил нардеп.

Вятрович подчеркнул, что Рада и правительство должны проявить субъектность и самоуважение, а не поддаваться давлению анонимных лоббистов российских интересов.

"Иначе эта власть сама невольно превращается в российских лоббистов", — добавил он.

Что предусматривает законопроект

В сопроводительных документах отмечается, что термин regional or minority languages, которых прописан в Хартии, некорректно перевели на украинский язык, поскольку его перевели с русского, а не английского.

"В базовом термине аутентичных текстов слово minority не имеет значения "национальные меньшинства"; этот термин указывает на "численное меньшинство", он употреблен для обозначения меньшего числа людей, говорящих на том или ином языке, а не на определение этнической единицы, то есть речь идет не о правах определенного национального меньшинства, а о языке, носителем которого является та или иная группа населения", — говорится в документе.

Еще одной из причин является то, что русский язык может вытеснить украинский, поскольку он является самым употребляемым языком национальных меньшинств.

Напомним, парламент на своем заседании 23 октября вычеркнул русский язык из украинских паспортов.

Также уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, какие угрозы несет русский язык в Украине.