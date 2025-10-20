Из перечня защищенных в Украине языков хотят исключить русский и молдавский — почему

Президиум Верховной Рады. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада может исключить русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите в Украине Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Также еврейский планируют заменить на иврит и добавить чешский.

Соответствующий проект закона №14120 зарегистрирован на сайте парламента Кабинетом министров.

Законопроект о миноритарных языках. Фото: скриншот

Почему русский язык хотят исключить из перечня миноритарных язык

Если закон примут, то в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

В сопроводительных документах отмечается, что анализ аутентичных текстов Хартии показал, что термин "regional or minority languages" некорректно переведен на украинский язык, поскольку перевод был сделан с русского, а не английского.

"В базовом термине аутентичных текстов слово "minority" не имеет значения "национальные меньшинства"; этот термин указывает на "численное меньшинство", он употреблен для обозначения меньшего числа людей, говорящих на том или ином языке, а не на определение этнической единицы, то есть речь идет не о правах определенного национального меньшинства, а о языке, носителем которого является та или иная группа населения", — говорится в сообщении.

Кроме того, русский язык на сегодня в Украине остается самым употребляемым языком национальных меньшинств.

"Объем реального использования русского языка в Украине по многим показателям равен или выше объемов использования государственного языка, что может привести к вытеснению украинского языка на функциональную периферию", — отмечают инициаторы проекта.

Почему исключают молдавский язык

Это связано с тем, что в декабре 2023 года в Молдове вступил в силу закон о признании румынского языка государственным, согласно которому в молдавском законодательстве термины "молдавский язык", "государственный язык" и "официальный язык" изменен на термин "румынский язык".

