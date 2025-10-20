Відео
Головна Новини дня Раді пропонують оновити перелік міноритарних мов — які виключать

Раді пропонують оновити перелік міноритарних мов — які виключать

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 13:23
Оновлено: 13:31
З переліку захищених в Україні мов хочуть виключити російську і молдовську — чому
Президія Верховної Ради. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада може виключити російську і молдовську з переліку мов, що підягають захисту в Україні Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. Також єврейську планують замінити на іврит і додати чеську.

Відповідний проєкт закону №14120 зареєстровано на сайті парламенту Кабінетом міністрів.

Читайте також:
проєкт про мови
Законопроєкт про міноритарні мови. Фото: скриншот

Чому російську мову хочуть виключити з переліку міноритарних мову

Якщо закон ухвалять, то в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

У супровідних документах зазначається, що аналіз автентичних текстів Хартії засвідчив, що термін "regional or minority languages" некоректно переклали на українську мову, оскільки переклад був зроблений з російської, а не англійської.

"У базовому терміні автентичних текстів слово "minority" не має значення "національні меншини"; цей термін вказує на "чисельну меншість", його вжито на означення меншого числа людей, що розмовляють тією чи тією мовою, а не на означення етнічної одиниці, тобто йдеться не про права певної національної меншини, а про мову, носієм якої є та чи та група населення", — йдеться в повідомленні.

Крім того, російська мова на сьогодні в Україні залишається найуживанішою мовою національних меншин.

"Обсяг реального використання російської мови в Україні за багатьма показниками є рівним або вищим від обсягів використання державної мови, що може зумовити витіснення української мови на функційну периферію", — зазначають ініціатори проєкту.

Чому виключають молдовську мову

Це пов’язано з тим, що у грудні 2023 року у Молдові набрав чинності закон щодо визнання румунської мови державною, відповідно до якого у молдовському законодавстві терміни "молдовська мова", "державна мова" та "офіційна мова" змінено на термін "румунська мова".

Нагадаємо, раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, яку небезпеку несе російська мова в Україні.

Також мовна омбудсменка оцінила, чи потрібні в Україні мовні патрулі.

Кабінет міністрів Верховна Рада Молдова російська мова Україна законопроєкт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
