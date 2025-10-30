Відео
Російська мова і надалі матиме захист в Україні — названо причину

Російська мова і надалі матиме захист в Україні — названо причину

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 12:07
Оновлено: 12:26
Рада знімає з розгляду законопроєкт про виключення російської мови з Хартії
Люди розмовляють на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Парламентська більшість знімає з розгляду на пленарному засіданні законопроєкт № 14120, який мав викреслити російську мову з числа мов, на які поширюється дія Європейської Хартії в Україні. З відповідним проханням звернувся уряд, який і був ініціатором документа.

Про це повідомив історик, народний депутат Володимир В’ятрович у четвер, 30 жовтня.

Допис Володимира В’ятровича. Фото: скриншот

Чому Рада знімає з розгляду законопроєкт про міноритарні мови

Законопроєкт знімають начебто через тиск неназваних російських лобістів у Раді Європи. 

"Російське лобі в Раді Європи не новина, але українська влада має керуватися виключно українськими національними інтересами. Цей закон, ухвалити який парламент має відповідно до рішення Конституційного Суду, давно назрів і перезрів", — зазначив нардеп.

В’ятрович наголосив, що Рада і уряд мають виявити суб'єктність і самоповагу, а не піддаватися тиску анонімних лобістів російських інтересів.

"Бо інакше ця влада сама мимоволі перетворюється на російських лобістів", — додав він.

Що передбачає законопроєкт

У супровідних документах зазначається, що термін regional or minority languages, яких прописаний у Хартії, некоректно переклали на українську мову, оскільки його переклали з російської, а не англійської.

"У базовому терміні автентичних текстів слово minority не має значення "національні меншини"; цей термін вказує на "чисельну меншість", його вжито на означення меншого числа людей, що розмовляють тією чи тією мовою, а не на означення етнічної одиниці, тобто йдеться не про права певної національної меншини, а про мову, носієм якої є та чи та група населення", — йдеться в документі.

Ще однією із причин є те, що російська мова може витіснити українську, оскільки вона є найуживанішою мовою національних меншин.

Нагадаємо, парламент на своєму засіданні 23 жовтня викреслив російську мову з українських паспортів.

Також уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, які загрози несе російська мова в Україні.

Верховна Рада російська мова уряд Рада Європи законопроєкт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
