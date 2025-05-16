Переговоры в Стамбуле 16 мая — Россия прибыла на встречу

Глава делегации РФ Владимир Мединский. Фото: скриншот из видео

Российская делегация уже прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле, где состоятся переговоры с Украиной. Представители РФ опоздали на 20 минут.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Российская делегация прибыла во дворец Долмабахче, где запланированы переговоры с Украиной.

Отметим, что российская сторона опоздала почти на 20 минут, ведь встреча была запланирована на 12:30. Украинская делегация и представители Турции уже были на месте и ждали РФ.

Напомним, несмотря на предыдущие намерения, США не будут участвовать в переговорах Украины и РФ. Они хотят встретиться с главой российской делегации лично.

Однако Марко Рубио уже встретился с представителями Украины и Турции. Они поговорили о 30-дневном прекращении огня.