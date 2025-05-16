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Російська делегація прибула на переговори з Україною — відео

16 травня 2025 12:49
Карина Приходько - Редактор
Переговори у Стамбулі 16 травня — Росія прибула на зустріч
Голова делегації РФ Володимир Мединський. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Російська делегація вже прибула до палацу Долмабахче в Стамбулі, де відбудуться переговори з Україною. Представники РФ запізнилися на 20 хвилин.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Російська делегація прибула в палац Долмабахче, де заплановані переговори з Україною. 

Зазначимо, що російська сторона запізнилась майже на 20 хвилин, адже зустріч була запланована на 12:30. Українська делегація та представники Туреччини вже були на місці та чекали РФ. 

Нагадаємо, попри попередні наміри, США не будуть брати участь у переговорах України та РФ. Вони хочуть зустрітись із головою російської делегації особисто. 

Однак Марко Рубіо вже зустрівся з представниками України та Туреччини. Вони поговорили про 30-денне припинення вогню

Туреччина переговори росіяни Україна війна в Україні
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