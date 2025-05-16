Переговори у Стамбулі 16 травня — Росія прибула на зустріч

Російська делегація прибула на переговори з Україною — відео
Російська делегація вже прибула до палацу Долмабахче в Стамбулі, де відбудуться переговори з Україною. Представники РФ запізнилися на 20 хвилин.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Переговори України і РФ у Стамбулі 16 травня
Російська делегація прибула в палац Долмабахче, де заплановані переговори з Україною.
Зазначимо, що російська сторона запізнилась майже на 20 хвилин, адже зустріч була запланована на 12:30. Українська делегація та представники Туреччини вже були на місці та чекали РФ.
Нагадаємо, попри попередні наміри, США не будуть брати участь у переговорах України та РФ. Вони хочуть зустрітись із головою російської делегації особисто.
Однак Марко Рубіо вже зустрівся з представниками України та Туреччини. Вони поговорили про 30-денне припинення вогню.
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