Переговори у Стамбулі 16 травня — Росія прибула на зустріч

Голова делегації РФ Володимир Мединський. Фото: скриншот з відео

Російська делегація вже прибула до палацу Долмабахче в Стамбулі, де відбудуться переговори з Україною. Представники РФ запізнилися на 20 хвилин.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Російська делегація прибула в палац Долмабахче, де заплановані переговори з Україною.

Зазначимо, що російська сторона запізнилась майже на 20 хвилин, адже зустріч була запланована на 12:30. Українська делегація та представники Туреччини вже були на місці та чекали РФ.

Нагадаємо, попри попередні наміри, США не будуть брати участь у переговорах України та РФ. Вони хочуть зустрітись із головою російської делегації особисто.

Однак Марко Рубіо вже зустрівся з представниками України та Туреччини. Вони поговорили про 30-денне припинення вогню.