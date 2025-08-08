Обстрел Никополя: погибла женщина, ранен мужчина

Обстрел Никополя. Фото: Сообщение Сергея Лысака в Telegram.

В Никополе в результате российского артиллерийского обстрела погибла 56-летняя женщина. Ее тело спасатели достали из-под завалов разрушенного дома. Еще один местный житель получил тяжелые ранения и находится в больнице.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Сообщение Лысака в Telegram. Фото: скриншот

Обстрел Никополя: погибшая женщина и раненый мужчина

По словам Сергея Лысака, во время вражеского обстрела Никополя погибла местная жительница 1968 года рождения. Ее дом был разрушен прямым попаданием артиллерийского снаряда, и спасателям пришлось доставать тело из-под обломков.

"Россияне убили 56-летнюю женщину. Спасатели достали ее тело из-под руин дома, который разбила вражеская артиллерия", — сообщил председатель ОГА.

Обстрел Никополя. Фото: сообщение Лысака в Telegram.

Ранения во время атаки получил 62-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь.

В результате обстрела повреждены еще несколько частных домов и хозяйственных построек. Местные власти фиксируют масштабы разрушений и оказывают помощь пострадавшим жителям.

Напомним, что в ночь на 7 августа российские войска атаковали Днепропетровскую область, массово применив ударные беспилотники. Подразделения противовоздушной обороны сбили 33 вражеских БпЛА, однако даже это не обезопасило регион от серьезных последствий обстрела.

Ранее мы также информировали, что вечером 6 августа в Никополе во время артиллерийской атаки погибли три человека, среди которых был спасатель. Еще четверо получили ранения, среди них — трое сотрудников ГСЧС.