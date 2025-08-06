Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Повторно влучила у місце атаки — РФ вбила рятувальника в Нікополі

Повторно влучила у місце атаки — РФ вбила рятувальника в Нікополі

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 21:56
РФ вдарила по Нікополю — скільки людей загинули
Знищена машина рятувальників. Фото: ДСНС

Сьогодні, 6 серпня, у Нікополі ввечері через артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них три працівники ДСНС

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Реклама
Читайте також:

Удар по рятувальниках у Нікополі — що відомо

"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу  сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", — йдеться в повідомленні.

авто ДСНС
Авто ДСНС після влучання. Фото: ДСНС

Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник — Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб.

Поранень зазнали ще четверо осіб — три рятувальники та цивільний чоловік.

Нагадаємо, 16 липня у Нікополі рятувальники отримали травми внаслідок влучання FPV-дрона.

У ніч проти 26 липня окупанти масовано обстріляли Харків. Є постраждалі рятувальники. Ворог завдав повторного удару, щойно підрозділи почали гасити вогонь.

Дніпропетровська область Нікополь рятувальники війна в Україні ДСНС
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації