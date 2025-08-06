РФ вдарила по Нікополю — скільки людей загинули

Знищена машина рятувальників. Фото: ДСНС

Сьогодні, 6 серпня, у Нікополі ввечері через артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них три працівники ДСНС.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Удар по рятувальниках у Нікополі — що відомо

"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Авто ДСНС після влучання. Фото: ДСНС

Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник — Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб.

Поранень зазнали ще четверо осіб — три рятувальники та цивільний чоловік.

Нагадаємо, 16 липня у Нікополі рятувальники отримали травми внаслідок влучання FPV-дрона.

У ніч проти 26 липня окупанти масовано обстріляли Харків. Є постраждалі рятувальники. Ворог завдав повторного удару, щойно підрозділи почали гасити вогонь.