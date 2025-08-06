РФ вдарила по Нікополю — скільки людей загинули

Повторно влучила у місце атаки — РФ вбила рятувальника в Нікополі
Сьогодні, 6 серпня, у Нікополі ввечері через артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник. Поранень зазнали ще четверо осіб, з них три працівники ДСНС.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Удар по рятувальниках у Нікополі — що відомо
"Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник — Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб.
Поранень зазнали ще четверо осіб — три рятувальники та цивільний чоловік.
Нагадаємо, 16 липня у Нікополі рятувальники отримали травми внаслідок влучання FPV-дрона.
У ніч проти 26 липня окупанти масовано обстріляли Харків. Є постраждалі рятувальники. Ворог завдав повторного удару, щойно підрозділи почали гасити вогонь.
