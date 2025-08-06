РФ ударила по Никополю - сколько людей погибли

Повторно попала в место атаки — РФ убила спасателя в Никополе
Сегодня, 6 августа, в Никополе вечером из-за артобстрела погибли три человека, среди которых — спасатель. Ранения получили еще четыре человека, из них три работника ГСЧС.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Удар по спасателям в Никополе — что известно
"Спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела — произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС", — говорится в сообщении.
В результате удара погиб 23-летний спасатель — Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.
Ранения получили еще четыре человека — три спасателя и гражданский мужчина.
Напомним, 16 июля в Никополе спасатели получили травмы в результате попадания FPV-дрона.
В ночь на 26 июля оккупанты массированно обстреляли Харьков. Есть пострадавшие спасатели. Враг нанес повторный удар, как только подразделения начали тушить огонь.
Читайте Новини.LIVE!