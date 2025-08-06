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Главная Новости дня Повторно попала в место атаки — РФ убила спасателя в Никополе

Повторно попала в место атаки — РФ убила спасателя в Никополе

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 21:56
РФ ударила по Никополю - сколько людей погибли
Уничтожена машина спасателей. Фото: ГСЧС

Сегодня, 6 августа, в Никополе вечером из-за артобстрела погибли три человека, среди которых — спасатель. Ранения получили еще четыре человека, из них три работника ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела — произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС", — говорится в сообщении.

авто ДСНС
Авто ГСЧС после попадания. Фото: ГСЧС

В результате удара погиб 23-летний спасатель — Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.

Ранения получили еще четыре человека — три спасателя и гражданский мужчина.

Напомним, 16 июля в Никополе спасатели получили травмы в результате попадания FPV-дрона.

В ночь на 26 июля оккупанты массированно обстреляли Харьков. Есть пострадавшие спасатели. Враг нанес повторный удар, как только подразделения начали тушить огонь.

Днепропетровская область Никополь спасатели война в Украине ГСНС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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