РФ ударила по Никополю - сколько людей погибли

Уничтожена машина спасателей. Фото: ГСЧС

Сегодня, 6 августа, в Никополе вечером из-за артобстрела погибли три человека, среди которых — спасатель. Ранения получили еще четыре человека, из них три работника ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела — произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС", — говорится в сообщении.

Авто ГСЧС после попадания. Фото: ГСЧС

В результате удара погиб 23-летний спасатель — Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.

Ранения получили еще четыре человека — три спасателя и гражданский мужчина.

Напомним, 16 июля в Никополе спасатели получили травмы в результате попадания FPV-дрона.

В ночь на 26 июля оккупанты массированно обстреляли Харьков. Есть пострадавшие спасатели. Враг нанес повторный удар, как только подразделения начали тушить огонь.