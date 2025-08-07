Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та з РСЗВ — є постраждалі

Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 7 серпня війська Росії завдали ударів по Дніпропетровській області, масово застосувавши безпілотники. Силам ППО вдалося знищити 33 ворожих БпЛА, однак наслідки атаки виявилися значними.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Внаслідок атаки є серйозні руйнування в Дніпропетровській області

У Дніпрі постраждали четверо цивільних. Двоє з них, а саме 43-річний чоловік та 69-річна жінка, були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Пожежа в будівлі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок ударів спалахнули пожежі, знищено 12 автомобілів, ще 17 зазнали пошкоджень. Горіли адміністративна будівля та автотранспорт. Пошкодження отримали вісім багатоповерхівок, а одну приватну оселю повністю зруйновано. Руйнування зафіксовано і на території транспортного підприємства.

Вибите вікно в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлограді внаслідок удару зайнялися дачний будинок та автомобіль. У Криворізькому районі горіла занедбана будівля, а також модульне житло у самому Кривому Розі.

Руїни будівлі. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Синельниківському районі було зафіксовано загоряння сухої трави та даху місцевого ліцею. Окрім цього, пошкоджені приватний будинок і легковий автомобіль.

На Нікопольщині російські війська атакували з артилерії та застосували безпілотники. Під обстріли потрапили райцентр, а також Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

У районі також було пошкоджено ще вісім приватних будинків, багатоповерхівку та автомобіль. Понівечено об’єкти інфраструктури, адмінбудівлю та підприємство, а також зафіксовано пожежу в бібліотеці.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, Росія вбила трьох людей в Нікополі — серед жертв є рятувальник.

Також у Харкові в ніч проти 7 серпня чули гучний вибух за межами міста.