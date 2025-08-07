Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и из РСЗО — есть пострадавшие

Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 7 августа войска России нанесли удары по Днепропетровской области, массово применив беспилотники. Силам ПВО удалось уничтожить 33 вражеских БпЛА, однако последствия атаки оказались значительными.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате атаки есть серьезные разрушения в Днепропетровской области

В Днепре пострадали четверо гражданских. Двое из них, а именно 43-летний мужчина и 69-летняя женщина, были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Пожар в здании. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате ударов вспыхнули пожары, уничтожено 12 автомобилей, еще 17 получили повреждения. Горели административное здание и автотранспорт. Повреждения получили восемь многоэтажек, а один частный дом полностью разрушен. Разрушения зафиксированы и на территории транспортного предприятия.

Выбито окно в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

В Павлограде в результате удара загорелись дачный дом и автомобиль. В Криворожском районе горело заброшенное здание, а также модульное жилье в самом Кривом Роге.

Руины здания. Фото: Днепропетровская ОГА

В Синельниковском районе было зафиксировано возгорание сухой травы и крыши местного лицея. Кроме этого, повреждены частный дом и легковой автомобиль.

На Никопольщине российские войска атаковали из артиллерии и применили беспилотники. Под обстрелы попали райцентр, а также Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

В районе также были повреждены еще восемь частных домов, многоэтажка и автомобиль. Поражены объекты инфраструктуры, админздание и предприятие, а также зафиксирован пожар в библиотеке.

Напомним, вчера, 6 августа, Россия убила трех человек в Никополе — среди жертв есть спасатель.

Также в Харькове в ночь на 7 августа слышали громкий взрыв за пределами города.