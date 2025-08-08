Відео
Головна Новини дня Росіяни вбили жінку під час обстрілу Нікополя — фото

Росіяни вбили жінку під час обстрілу Нікополя — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 21:46
Обстріл Нікополя: загинула жінка, поранено чоловіка
Обстріл Нікополя. Фото: Допис Сергія Лисака у Telegram.

У Нікополі внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула 56-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Ще один місцевий мешканець отримав тяжкі поранення та перебуває в лікарні.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Читайте також:
Росіяни вбили жінку під час обстрілу Нікополя — фото - фото 1
Допис Лисака у Telegram. Фото: скріншот

Обстріл Нікополя: загибла жінка та поранений чоловік

За словами Сергія Лисака, під час ворожого обстрілу Нікополя загинула місцева жителька 1968 року народження. Її оселя була зруйнована прямим влучанням артилерійського снаряда, і рятувальникам довелося діставати тіло з-під уламків.

"Росіяни вбили 56-річну жінку. Рятувальники дістали її тіло з-під руїн будинку, який потрощила ворожа артилерія", — повідомив голова ОДА.

Росіяни вбили жінку під час обстрілу Нікополя — фото - фото 2
Обстріл Нікополя. Фото: допис Лисака у Telegram.

Поранення під час атаки отримав 62-річний чоловік. Його у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу, де лікарі борються за його життя.

Внаслідок обстрілу пошкоджено ще кілька приватних будинків і господарських споруд. Місцева влада фіксує масштаби руйнувань та надає допомогу постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, що у ніч на 7 серпня російські війська атакували Дніпропетровську область, масово застосувавши ударні безпілотники. Підрозділи протиповітряної оборони збили 33 ворожі БпЛА, однак навіть це не убезпечило регіон від серйозних наслідків обстрілу.

Раніше ми також інформували, що ввечері 6 серпня у Нікополі під час артилерійської атаки загинули троє людей, серед яких був рятувальник. Ще четверо отримали поранення, серед них — троє співробітників ДСНС. 

вбивство Дніпропетровська область обстріли Нікополь Дніпропетровська ОВА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
