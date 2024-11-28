Война в Украине — россияне расстреляли четырех украинских военнопленных в Донецкой области

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Донецкой области. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в четверг, 28 ноября.

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В Покровском районе Донецкой области россияне расстреляли еще четырех украинских военнопленных. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование.

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Россияне расстреливают украинских военнопленных. Фото: Донецкая областная прокуратура

Отмечается, что 22 ноября российские военные совершили наступление на позицию ВСУ, которая расположена вблизи села Петровка.

"Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и причастных лиц.

Сообщение Офису генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 24 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Новодаровка Запорожской области российские захватчики расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

Лубинец заявил о нарушении Женевской конвенции и законов и обычаев войны. Также омбудсман направил письма в ООН и Международный Комитет Красного Креста относительно соответствующего преступления.