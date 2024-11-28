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Лубінець відреагував на розстріл українських бійців на Запоріжжі

28 листопада 2024 18:39
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Розстріл українських військовополонених на Запоріжжі — реакція Лубінця
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Запорізькій області російські окупанти розстріляли п'ятьох українських військовополонених. Росія вкотре порушила Женевську конвенцію та закони і звичаї війни.

Про це повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у четвер, 28 листопада.

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Розстріл українських полонених

За даними Запорізької обласної прокуратури, 24 листопада 2024 року неподалік села Новодарівка Пологівського району Запорізької області росіяни, ймовірно, розстріляли п'ятьох українських військовослужбовців із шести, які були взяті у полон.

Лубінець заявив про те, що у зв'язку із фактом порушення законів та звичаїв війни було розпочато кримінальне провадження.

Також омбудсман повідомив про те, що він направив листи до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо відповідного злочину.

"Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Агресора потрібно негайно зупинити і притягнути до відповідальності. Світ не має бути осторонь!" — наголосив Лубінець.

розстріл українських військовополонених
Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, у прокуратурі заявили про те, що правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військові якого наразі перевіряються на причетність до страти українських військовополонених.

Раніше ми писали про те, що поблизу Вугледара російські загарбники розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ. За цим фактом розпочали розслідування.

Запоріжжя окупанти полонені Дмитро Лубінець війна в Україні розстріл

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