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Лубинец отреагировал на расстрел украинских бойцов на Запорожье

28 ноября 2024 18:39
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Расстрел украинских военнопленных в Запорожье — реакция Лубинца
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец, Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Запорожской области российские оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных. Россия в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию и законы и обычаи войны.

Об этом сообщил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в четверг, 28 ноября.

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Расстрел украинских пленных

По данным Запорожской областной прокуратуры, 24 ноября 2024 года недалеко от села Новодаровка Пологовского района Запорожской области, россияне, вероятно, расстреляли пятерых украинских военнослужащих из шести, которые были взяты в плен.

Лубинец заявил о том, что в связи с фактом нарушения законов и обычаев войны было начато уголовное производство.

Также омбудсман сообщил о том, что он направил письма в ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК) относительно соответствующего преступления.

"Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Агрессора нужно немедленно остановить и привлечь к ответственности. Мир не должен быть в стороне!" — подчеркнул Лубинец.

расстрел украинских военнопленных
Сообщение Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, в прокуратуре заявили о том, что правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военные которого проверяются на причастность к казни украинских военнопленных. 

Ранее мы писали о том, что вблизи Угледара российские захватчики расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ. По этому факту приступили к расследованию.

Запорожье оккупанты пленные Дмитрий Лубинец война в Украине расстрел

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