Війна в Україні — росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Донеччині

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Донецькій області. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у четвер, 28 листопада.

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Розстріл українських військовополонених

У Покровському районі Донецької області росіяни розстріляли ще чотирьох українських військовополонених. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування.

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Росіяни розстрілюють українських військовополонених. Фото: Донецька обласна прокуратура

Зазначається, що 22 листопада російські військові здійснили наступ на позицію ЗСУ, яка розташована поблизу села Петрівка.

"Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили на тому, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та причетних осіб.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області російські загарбники здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

Лубінець заявив про порушення Женевської конвенції та законів і звичаїв війни. Також омбудсман направив листи до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо відповідного злочину.