Війна в Україні — росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Донеччині

Росіяни стратили полонених військових ЗСУ на Донеччині — фото
Російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Донецькій області. Розпочато досудове розслідування.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у четвер, 28 листопада.
Розстріл українських військовополонених
У Покровському районі Донецької області росіяни розстріляли ще чотирьох українських військовополонених. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування.
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Зазначається, що 22 листопада російські військові здійснили наступ на позицію ЗСУ, яка розташована поблизу села Петрівка.
"Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї", — йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора наголосили на тому, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та причетних осіб.
Нагадаємо, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області російські загарбники здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.
Лубінець заявив про порушення Женевської конвенції та законів і звичаїв війни. Також омбудсман направив листи до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо відповідного злочину.
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