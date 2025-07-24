Обмен пленными - воин рассказал, что ему предлагали остаться

Военный Адам. Фото: Новини.LIVE

В Украине вечером в среду, 24 июля, состоялся новый обмен военнопленными. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Один из них, Адам с Волыни рассказал корреспонденту Новини.LIVE о том, как даже под давлением не сломался и остался верным Украине.

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"Будем отвоевывать свою Украину и стоять на своем месте. За Родину, за наших детей", — сказал воин.

По его словам, россияне предлагали остаться, но защитник отказался, потому что он не предатель и не будет служить России.

"Я не за деньги пошел воевать, за жену, детей и Родину", — добавил мужчина.

Напомним, состоялся девятый этап обмена в рамках договоренностей во время одного из раундов переговоров в Стамбуле.

В Координационном штабе показали щемящее видео по возвращению защитников домой.