Обмен пленными - воин рассказал, что ему предлагали остаться

Россияне предлагали остаться — воин о плене
В Украине вечером в среду, 24 июля, состоялся новый обмен военнопленными. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.
Один из них, Адам с Волыни рассказал корреспонденту Новини.LIVE о том, как даже под давлением не сломался и остался верным Украине.
Обмен пленными с РФ
"Будем отвоевывать свою Украину и стоять на своем месте. За Родину, за наших детей", — сказал воин.
По его словам, россияне предлагали остаться, но защитник отказался, потому что он не предатель и не будет служить России.
"Я не за деньги пошел воевать, за жену, детей и Родину", — добавил мужчина.
Напомним, состоялся девятый этап обмена в рамках договоренностей во время одного из раундов переговоров в Стамбуле.
В Координационном штабе показали щемящее видео по возвращению защитников домой.
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