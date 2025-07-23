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Україна та РФ провели ще один етап обміну полоненими

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 22:31
Обмін полоненими 23 липня — кого повернули із застінків РФ
Обмін полоненими 23 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В середу, 23 липня, Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський  у Telegram. 

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Обмін полоненими 23 липня

Зеленський розповів, що сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники.

Обмін полоненими 23 липня
Обмін полоненими 23 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Відбувся обмін полоненими 23 липня
Обмін полоненими 23 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові повернулись з полону 23 липня
Обмін полоненими 23 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін України і РФ 23 липня
Обмін полоненими 23 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
РФ і Україна провела обмін полоненими
Обмін полоненими 23 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 23 липня
Обмін полоненими 23 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Можемо вже говорити про деталі — за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював", — сказав президент. 

За його словами, воїни, які сьогодні повертаються додому захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Глава держави запевнив, що всі захисники отримають усю необхідні підтримку та медичну допомогу. 

"Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших — це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі", — наголосив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував кілька нових етапів обмінів полонених і розповів, кого планують звільнити надалі.

А Координаційний штаб запустив у тестовому режимі цифровий інструмент, що дозволяє звільненим з російського полону передавати дані про полонених. Це має пришвидшити їхнє звільнення.

військові полонені війна в Україні військовослужбовці обмін полоненими
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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