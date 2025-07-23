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Главная Новости дня Украина и РФ провели еще один этап обмена пленными

Украина и РФ провели еще один этап обмена пленными

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 22:31
Обмен пленными 23 июля — кого вернули из застенков РФ
Обмен пленными 23 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В среду, 23 июля, Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными 23 июля

Зеленский рассказал, что сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорились в Стамбуле. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Обмін полоненими 23 липня
Обмен пленными 23 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Відбувся обмін полоненими 23 липня
Обмен пленными 23 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові повернулись з полону 23 липня
Обмен пленными 23 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін України і РФ 23 липня
Обмен пленными 23 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
РФ і Україна провела обмін полоненими
Обмен пленными 23 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 23 липня
Обмен пленными 23 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Можем уже говорить о деталях — за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал", — сказал президент.

По его словам, воины, которые сегодня возвращаются домой, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Глава государства заверил, что все защитники получат всю необходимую поддержку и медицинскую помощь.

"Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту важнейшую работу. Вернуть всех наших — это приоритет для государства. И мы приложим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал несколько новых этапов обменов пленных и рассказал, кого планируют освободить в дальнейшем.

А Координационный штаб запустил в тестовом режиме цифровой инструмент, позволяющий освобожденным из российского плена передавать данные о пленных. Это должно ускорить их освобождение.

военные пленные война в Украине военнослужащие обмен пленными
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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