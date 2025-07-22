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Головна Новини дня Зеленський анонсував нові обміни — кого звільнять із застінків РФ

Зеленський анонсував нові обміни — кого звільнять із застінків РФ

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Дата публікації: 22 липня 2025 14:15
Обмін полоненими — Зеленський анонсував нові етапи зі звільнення бранців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Незабаром очікується кілька нових етапів обмінів полонених у межах домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі в Стамбулі. Україна продовжує активну роботу над звільненням як військових, так і цивільних громадян, які утримуються в російському полоні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у вівторок, 22 липня.

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Обмін полоненими 

Зеленський наголосив, що координацію процесу щодо обміну здійснює секретар РНБО України, також залучені всі профільні служби — Головне управління розвідки, МВС, СБУ, Офіс Президента, омбудсман та Координаційний штаб. 

"Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних", — йдеться у повідомленні.

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Нарада у Зеленського. Фото: ОП

Президент підкреслив, що протягом весни та літа вдалося значно активізувати обміни.

"Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших", — розповів глава держави.

Український лідер також акцентував увагу на важливості реабілітації звільнених з полону, а також на продовженні розслідування воєнних злочинів проти українських полонених.

"Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях – юридичному, політичному, спеціальних операцій", — підсумував Зеленський.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо переговорів з РФ.

Також ми повідомляли, що наступна зустріч з російською стороною відбудеться  у Туреччині 23 липня.

Володимир Зеленський українці війна в Україні обмін полоненими обмін
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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