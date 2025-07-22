Обмен пленными - Зеленский анонсировал новые этапы по освобождению пленников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Вскоре ожидается несколько новых этапов обменов пленных в рамках договоренностей, достигнутых во время второй встречи в Стамбуле. Украина продолжает активную работу над освобождением как военных, так и гражданских граждан, которые удерживаются в российском плену.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 22 июля.

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Зеленский подчеркнул, что координацию процесса по обмену осуществляет секретарь СНБО Украины, также привлечены все профильные службы — Главное управление разведки, МВД, СБУ, Офис Президента, омбудсман и Координационный штаб.

"Заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые готовятся. Ожидаем несколько этапов обменов на выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей — как военных, так и гражданских", — говорится в сообщении.

Совещание у Зеленского. Фото: ОП

Президент подчеркнул, что в течение весны и лета удалось значительно активизировать обмены.

"Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые содержались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны. Именно поэтому наша команда проверяет информацию по каждой фамилии. Ищем всех наших", — рассказал глава государства.

Украинский лидер также акцентировал внимание на важности реабилитации освобожденных из плена, а также на продолжении расследования военных преступлений против украинских пленных.

"Должны восстановить справедливость, и для этого работаем на всех уровнях - юридическом, политическом, специальных операций", — подытожил Зеленский.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с главой Офиса президента Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым по переговорам с РФ.

Также мы сообщали, что следующая встреча с российской стороной состоится в Турции 23 июля.