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Головна Новини дня Обмін полоненими — у Коордштабі показали зворушливе відео

Обмін полоненими — у Коордштабі показали зворушливе відео

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 23:07
Обмін військовополоненими 23 липня — відео від Коордштабу
Обмін військовополоненими 23 липня. Фото: t.me/Koord_shtab

Між Україною та Росією у середу, 23 липня, відбувся обмін військовополоненими. Він став девʼятим відповідно до домовленостей у Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

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Обмін військовополоненими 23 липня

З російської неволі повернули групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Серед визволених:

  • військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО;
  • бійці Державної прикордонної служби;
  • воїни Національної гвардії;
  • бійці Національної поліції України. 

Окрім військовослужбовців солдатського та сержантського складу, серед звільнених є також і офіцери.

Обмін військовополоненими 23 липня
Обмін військовополоненими 23 липня. Фото: t.me/Koord_shtab

Відомо, що частина звільнених воїнів потрапила в російський полон під час оборони Маріуполя. Вони провели в неволі понад три роки.

Також з полону повернули останнього із захисників острова Зміїний. Йдеться про бійця Державної прикордонної служби України.  

Наймолодшому з визволених захисників — 27 років, а найстаршому — 66.

Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 23 липня
Обмін військовополоненими 23 липня. Фото: t.me/Koord_shtab

Звільнені бійці воювали на таких напрямках:

  • Донецькому;
  • Запорізькому;
  • Луганському;
  • Херсонському;
  • Харківському;
  • Сумському;
  • Чернігівському.

"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Йдеться про важкохворих та тяжкопоранених.

Раніше в Україні запрацював новий цифровий інструмент, який дозволяє передавати важливу інформацію про тих, хто досі залишається в неволі.

війна Україна полонені Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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