Обмін військовополоненими 23 липня — відео від Коордштабу

Обмін полоненими — у Коордштабі показали зворушливе відео
Між Україною та Росією у середу, 23 липня, відбувся обмін військовополоненими. Він став девʼятим відповідно до домовленостей у Стамбулі.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.
Обмін військовополоненими 23 липня
З російської неволі повернули групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Серед визволених:
- військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО;
- бійці Державної прикордонної служби;
- воїни Національної гвардії;
- бійці Національної поліції України.
Окрім військовослужбовців солдатського та сержантського складу, серед звільнених є також і офіцери.
Відомо, що частина звільнених воїнів потрапила в російський полон під час оборони Маріуполя. Вони провели в неволі понад три роки.
Також з полону повернули останнього із захисників острова Зміїний. Йдеться про бійця Державної прикордонної служби України.
Наймолодшому з визволених захисників — 27 років, а найстаршому — 66.
Звільнені бійці воювали на таких напрямках:
- Донецькому;
- Запорізькому;
- Луганському;
- Херсонському;
- Харківському;
- Сумському;
- Чернігівському.
"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 липня Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Йдеться про важкохворих та тяжкопоранених.
Раніше в Україні запрацював новий цифровий інструмент, який дозволяє передавати важливу інформацію про тих, хто досі залишається в неволі.
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