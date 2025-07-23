Обмін військовополоненими 23 липня — відео від Коордштабу

Обмін військовополоненими 23 липня. Фото: t.me/Koord_shtab

Між Україною та Росією у середу, 23 липня, відбувся обмін військовополоненими. Він став девʼятим відповідно до домовленостей у Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

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Обмін військовополоненими 23 липня

З російської неволі повернули групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Серед визволених:

військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО;

бійці Державної прикордонної служби;

воїни Національної гвардії;

бійці Національної поліції України.

Окрім військовослужбовців солдатського та сержантського складу, серед звільнених є також і офіцери.

Обмін військовополоненими 23 липня. Фото: t.me/Koord_shtab

Відомо, що частина звільнених воїнів потрапила в російський полон під час оборони Маріуполя. Вони провели в неволі понад три роки.

Також з полону повернули останнього із захисників острова Зміїний. Йдеться про бійця Державної прикордонної служби України.

Наймолодшому з визволених захисників — 27 років, а найстаршому — 66.

Обмін військовополоненими 23 липня. Фото: t.me/Koord_shtab

Звільнені бійці воювали на таких напрямках:

Донецькому;

Запорізькому;

Луганському;

Херсонському;

Харківському;

Сумському;

Чернігівському.

"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Йдеться про важкохворих та тяжкопоранених.

Раніше в Україні запрацював новий цифровий інструмент, який дозволяє передавати важливу інформацію про тих, хто досі залишається в неволі.