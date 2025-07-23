Обмен военнопленными 23 июля — видео от Коордштаба

Обмен военнопленными 23 июля. Фото: t.me/Koord_shtab

Между Украиной и Россией в среду, 23 июля, состоялся обмен военнопленными. Он стал девятым в соответствии с договоренностями в Стамбуле.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

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Обмен военнопленными 23 июля

Из российской неволи вернули группу защитников, которые имеют ранения и тяжелые болезни. Среди освобожденных:

военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО;

бойцы Государственной пограничной службы;

воины Национальной гвардии;

бойцы Национальной полиции Украины.

Кроме военнослужащих солдатского и сержантского состава, среди освобожденных есть также и офицеры.

Обмен военнопленными 23 июля. Фото: t.me/Koord_shtab

Известно, что часть освобожденных воинов попала в российский плен во время обороны Мариуполя. Они провели в неволе более трех лет.

Также из плена вернули последнего из защитников острова Змеиный. Речь идет о бойце Государственной пограничной службы Украины.

Самому молодому из освобожденных защитников — 27 лет, а самому старшему — 66.

Обмен военнопленными 23 июля. Фото: t.me/Koord_shtab

Освобожденные бойцы воевали на таких направлениях:

Донецком;

Запорожском;

Луганском;

Херсонском;

Харьковском;

Сумском;

Черниговском.

"Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля Украина и РФ провели обмен военнопленными. Речь идет о тяжелобольных и тяжелораненых.

Ранее в Украине заработал новый цифровой инструмент, который позволяет передавать важную информацию о тех, кто до сих пор остается в неволе.