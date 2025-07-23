Обмен военнопленными 23 июля — видео от Коордштаба

Обмен пленными — в Коордштабе показали трогательное видео
Между Украиной и Россией в среду, 23 июля, состоялся обмен военнопленными. Он стал девятым в соответствии с договоренностями в Стамбуле.
Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Обмен военнопленными 23 июля
Из российской неволи вернули группу защитников, которые имеют ранения и тяжелые болезни. Среди освобожденных:
- военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО;
- бойцы Государственной пограничной службы;
- воины Национальной гвардии;
- бойцы Национальной полиции Украины.
Кроме военнослужащих солдатского и сержантского состава, среди освобожденных есть также и офицеры.
Известно, что часть освобожденных воинов попала в российский плен во время обороны Мариуполя. Они провели в неволе более трех лет.
Также из плена вернули последнего из защитников острова Змеиный. Речь идет о бойце Государственной пограничной службы Украины.
Самому молодому из освобожденных защитников — 27 лет, а самому старшему — 66.
Освобожденные бойцы воевали на таких направлениях:
- Донецком;
- Запорожском;
- Луганском;
- Херсонском;
- Харьковском;
- Сумском;
- Черниговском.
"Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", — говорится в сообщении.
Напомним, 23 июля Украина и РФ провели обмен военнопленными. Речь идет о тяжелобольных и тяжелораненых.
Ранее в Украине заработал новый цифровой инструмент, который позволяет передавать важную информацию о тех, кто до сих пор остается в неволе.
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