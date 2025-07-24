Обмін полоненими — воїн розповів, що йому пропонували лишитися

Росіяни пропонували лишитися — воїн про полон
В Україні увечері у середу, 24 липня, відбувся новий обмін військовополоненими. Додому повернулися важкохворі та важкопоранені захисники.
Один з них, Адам з Волині розповів кореспондентці Новини.LIVE про те, як навіть під тиском не зламався і залишився вірним Україні.
Обмін полоненими з РФ
"Будемо відвойовувати свою Україну й стояти на своєму місці. За Батьківщину, за наших дітей", — сказав воїн.
За його словами, росіяни пропонували залишитися, але захисник відмовився, бо він не зрадник й не буде служити Росії.
"Я не за гроші пішов воювати, за жінку, дітей і Батьківщину", — додав чоловік.
Нагадаємо, відбувся дев'ятий етап обміну в рамках домовленостей під час одного з раундів переговорів у Стамбулі.
У Координаційному штабі показали щемливе відео з повернення захисників додому.
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