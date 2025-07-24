Обмін полоненими — воїн розповів, що йому пропонували лишитися

Військовий Адам. Фото: Новини.LIVE

В Україні увечері у середу, 24 липня, відбувся новий обмін військовополоненими. Додому повернулися важкохворі та важкопоранені захисники.

Один з них, Адам з Волині розповів кореспондентці Новини.LIVE про те, як навіть під тиском не зламався і залишився вірним Україні.

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"Будемо відвойовувати свою Україну й стояти на своєму місці. За Батьківщину, за наших дітей", — сказав воїн.

За його словами, росіяни пропонували залишитися, але захисник відмовився, бо він не зрадник й не буде служити Росії.

"Я не за гроші пішов воювати, за жінку, дітей і Батьківщину", — додав чоловік.

Нагадаємо, відбувся дев'ятий етап обміну в рамках домовленостей під час одного з раундів переговорів у Стамбулі.

У Координаційному штабі показали щемливе відео з повернення захисників додому.