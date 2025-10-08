Вражеская атака по ТЭС ДТЭК - повреждено оборудование, есть раненые

Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В среду, 8 октября, российские войска совершили очередную атаку на одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате обстрела пострадали двое энергетиков, а оборудование получило серьезные повреждения.

Об этом сообщила ДТЭК в официальном Telegram-канале.

Атака на ТЭС ДТЭК

По предварительной информации, двое работников компании получили ранения во время очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Им оказали неотложную медицинскую помощь. На месте работают ремонтные бригады, которые устраняют последствия обстрела и восстанавливают поврежденное оборудование.

"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", — отметили в ДТЭК.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись более 200 обстрелам. Энергетики, несмотря на регулярные удары, продолжают поддерживать стабильность энергосистемы страны.

Напомним, что российские войска снова атаковали энергетический объект на Нежинщине, из-за чего несколько тысяч потребителей в Черниговской области остались без электроснабжения.

Ранее мы также информировали, что Минэнерго сообщило о количестве российских атак на энергетические объекты за минувшие сутки, отметив необходимость усиления защиты энергетической инфраструктуры.