Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК — є поранені працівники

Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК — є поранені працівники

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:23
Ворожа атака по ТЕС ДТЕК — пошкоджено обладнання, є поранені
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У середу, 8 жовтня, російські війська здійснили чергову атаку на одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків, а обладнання зазнало серйозних пошкоджень.

Про це повідомила ДТЕК в офіційному Telegram-каналі.

Атака на ТЕС ДТЕК

За попередньою інформацією, двоє працівників компанії отримали поранення під час чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Їм надали невідкладну медичну допомогу. На місці працюють ремонтні бригади, які усувають наслідки обстрілу та відновлюють пошкоджене обладнання.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", — зазначили в ДТЕК.

За даними компанії, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 200 обстрілів. Енергетики, попри регулярні удари, продовжують підтримувати стабільність енергосистеми країни.

Нагадаємо, що російські війська знову атакували енергетичний об’єкт на Ніжинщині, через що кілька тисяч споживачів у Чернігівській області залишилися без електропостачання.

Раніше ми також інформували, що Міненерго повідомило про кількість російських атак на енергетичні об’єкти за минулу добу, наголосивши на необхідності посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Руслан Кулєшов
Автор:
Руслан Кулєшов
