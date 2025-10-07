Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Міненерго назвали кількість атак РФ по енергетиці за добу

У Міненерго назвали кількість атак РФ по енергетиці за добу

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 23:39
Удари РФ по енергетиці України — у Міненерго назвали кількість атак за добу
Світлана Гринчук. Фото: Міненерго

Україна визначила головні потреби енергетичного сектору напередодні опалювального сезону та передала їх країнам G7. Головним пріоритетом залишається захист енергетичної інфраструктури, який щодня зазнає російських атак.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики у вівторок, 7 жовтня.

Реклама
Читайте також:

РФ щодня атакує українську енергетику

Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із послами країн G7, під час якої обговорили підготовку до зими та нагальні виклики в енергетиці. Участь у заході також взяли голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та т.в.о. голови правління АТ "Енергоатом" Павло Ковтонюк.

"Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога. Тож серед наших потреб, найперше, це захист — нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність", — наголосила міністерка.

Міненерго провело зустріч з представниками країн G7
Зустріч з послами країн G7. Фото: Міненерго

Гринчук також підкреслила, що виробництво енергетичного устаткування та забезпечення України додатковим обладнанням є критично важливими завданнями. Вона закликала партнерів допомогти не лише з новими матеріалами, а й з уживаним обладнанням, яке може замінити пошкоджене або зруйноване.

Серед ключових пріоритетів залишається і накопичення запасів природного газу. За словами міністерки, це потрібно зробити зараз, коли ворог намагається зруйнувати газову інфраструктуру України.

"Маємо перелік нагальних потреб, який передаємо "Групі семи" для подальшого опрацювання з кожною країною G7 більш предметно. Вдячна партнерам за висловлену готовність працювати над швидкими рішеннями, яких потребує Україна", — зазначила Гринчук.

Нагадаємо, раніше нардеп висловився про посилення ударів російських окупантів по енергосистемі. Він зазначив, що наразі в країні немає безпечних місці.

А також ми повідомляли, що через удари ворога в деяких областях України повернули графіки відключень.

Міненерго обстріли війна в Україні енергетика Світлана Гринчук
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації