Удари РФ по енергетиці України — у Міненерго назвали кількість атак за добу

Світлана Гринчук. Фото: Міненерго

Україна визначила головні потреби енергетичного сектору напередодні опалювального сезону та передала їх країнам G7. Головним пріоритетом залишається захист енергетичної інфраструктури, який щодня зазнає російських атак.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики у вівторок, 7 жовтня.

РФ щодня атакує українську енергетику

Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із послами країн G7, під час якої обговорили підготовку до зими та нагальні виклики в енергетиці. Участь у заході також взяли голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та т.в.о. голови правління АТ "Енергоатом" Павло Ковтонюк.

"Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога. Тож серед наших потреб, найперше, це захист — нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність", — наголосила міністерка.

Зустріч з послами країн G7. Фото: Міненерго

Гринчук також підкреслила, що виробництво енергетичного устаткування та забезпечення України додатковим обладнанням є критично важливими завданнями. Вона закликала партнерів допомогти не лише з новими матеріалами, а й з уживаним обладнанням, яке може замінити пошкоджене або зруйноване.

Серед ключових пріоритетів залишається і накопичення запасів природного газу. За словами міністерки, це потрібно зробити зараз, коли ворог намагається зруйнувати газову інфраструктуру України.

"Маємо перелік нагальних потреб, який передаємо "Групі семи" для подальшого опрацювання з кожною країною G7 більш предметно. Вдячна партнерам за висловлену готовність працювати над швидкими рішеннями, яких потребує Україна", — зазначила Гринчук.

