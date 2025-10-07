Удары РФ по энергетике Украины — в Минэнерго назвали количество атак за сутки

Светлана Гринчук. Фото: Минэнерго

Украина определила главные потребности энергетического сектора накануне отопительного сезона и передала их странам G7. Главным приоритетом остается защита энергетической инфраструктуры, которая ежедневно подвергается российским атакам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики во вторник, 7 октября.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с послами стран G7, во время которой обсудили подготовку к зиме и насущные вызовы в энергетике. Участие в мероприятии также приняли председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко и и.о. председателя правления АО "Энергоатом" Павел Ковтонюк.

"Только за эти сутки имеем более 26 атак на наши энергетические объекты. Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области фактически находятся под ежедневным прицелом врага. Поэтому среди наших потребностей, прежде всего, это защита — нам нужно больше систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру. В приоритетах и развитие пассивной физической защиты, которая уже продемонстрировала свою эффективность", — подчеркнула министр.

Встреча с послами стран G7. Фото: Минэнерго

Гринчук также подчеркнула, что производство энергетического оборудования и обеспечение Украины дополнительным оборудованием являются критически важными задачами. Она призвала партнеров помочь не только с новыми материалами, но и с подержанным оборудованием, которое может заменить поврежденное или разрушенное.

Среди ключевых приоритетов остается и накопление запасов природного газа. По словам министра, это нужно сделать сейчас, когда враг пытается разрушить газовую инфраструктуру Украины.

"Есть перечень насущных потребностей, который передаем "Группе семи" для дальнейшей проработки с каждой страной G7 более предметно. Благодарна партнерам за выраженную готовность работать над быстрыми решениями, в которых нуждается Украина", — отметила Гринчук.

