В Черниговской области действуют графики отключения света

Ремонтные работы на сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

За минувшие сутки российские войска снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Самая сложная ситуация пока остается на севере в Сумской и Черниговской областях, где энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Реклама

Читайте также:

Каково состояние энергосистемы в Украине после обстрелов

Несмотря на постоянные обстрелы, энергосистема продолжает стабильно функционировать. Специалисты применяют все возможные технические и организационные меры, чтобы обеспечить равновесие между генерацией и потреблением. На Черниговщине по состоянию на утро действуют ограничения потребления электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сетей.

Графики отключений света в Черниговской области. Фото: Черниговоблэнерго

Сейчас на энергетических объектах проводятся ремонтные и восстановительные работы, создаются запасы топлива и материалов, а также усиливается защита критической инфраструктуры от возможных повторных атак.

Минэнерго призывает граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы — утром и вечером. Уменьшение потребления в этот период помогает снизить нагрузку на сети и поддерживать стабильность системы.

Напомним, в Украине нашли способ, как избежать масштабных отключений света в случае атак на энергосистему. Также президент Владимир Зеленский сообщал о том, как Украина готовится к отопительному сезону.