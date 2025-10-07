У Чернігівській області діють графіки відключення світла

Ремонтні роботи на мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

За минулу добу російські війська знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Найскладніша ситуація наразі залишається на півночі у Сумській та Чернігівській областях, де енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання споживачам.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Попри постійні обстріли, енергосистема продовжує стабільно функціонувати. Фахівці застосовують усі можливі технічні та організаційні заходи, аби забезпечити рівновагу між генерацією та споживанням. На Чернігівщині станом на ранок діють обмеження споживання електроенергії, щоб уникнути перевантаження мереж.

Графіки відключень світла в Чернігівській області. Фото: Чернігівобленерго

Наразі на енергетичних об’єктах проводяться ремонтні та відновлювальні роботи, створюються запаси палива і матеріалів, а також посилюється захист критичної інфраструктури від можливих повторних атак.

Міненерго закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години — вранці та ввечері. Зменшення споживання у цей період допомагає знизити навантаження на мережі та підтримувати стабільність системи.

Нагадаємо, в Україні знайшли спосіб, як уникнути масштабних відключень світла у разі атак на енергосистему. Також президент Володимир Зеленський повідомляв про те, як Україна готується до опалювального сезону.