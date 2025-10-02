Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия запустила 86 дронов по Украине — сколько средств не сбили

Россия запустила 86 дронов по Украине — сколько средств не сбили

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 10:04
Массированная атака БпЛА 2 октября — украинские защитники уничтожили более 50 целей
Поиск и сбивание воздушных целей. Фото: ГПСУ

В ночь на 2 октября российская армия осуществила массированную атаку по Украине с применением беспилотников. Всего зафиксирован запуск 86 ударных дронов различных типов, среди которых Shahed, "Гербера" и другие модификации.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Массированная атака дронами — что удалось сбить

Запуски осуществлялись с территории России — с направлений Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерово.

Отражением воздушного нападения занимались подразделения авиации, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы противовоздушной обороны.

null
Статистика. Фото: ВС ВСУ

По предварительным данным по состоянию на 09:00, защитники неба уничтожили или подавили средствами РЭБ 53 беспилотника. В то же время 31 дрон попал в шесть различных локаций на территории Украины.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что атака еще продолжается, в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, аналитики объяснили, как изменилась статистика частоты и интенсивности атак России по Украине за последние несколько месяцев. Между тем в Минобороны отметили, что сбивать российские дроны стало сложнее.

Некоторые из военных считают, что противодействовать новейшим дронам РФ можно благодаря малой авиации.

беспилотники Украина ПВО дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации