Массированная атака БпЛА 2 октября — украинские защитники уничтожили более 50 целей

Поиск и сбивание воздушных целей. Фото: ГПСУ

В ночь на 2 октября российская армия осуществила массированную атаку по Украине с применением беспилотников. Всего зафиксирован запуск 86 ударных дронов различных типов, среди которых Shahed, "Гербера" и другие модификации.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Массированная атака дронами — что удалось сбить

Запуски осуществлялись с территории России — с направлений Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерово.

Отражением воздушного нападения занимались подразделения авиации, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы противовоздушной обороны.

Статистика. Фото: ВС ВСУ

По предварительным данным по состоянию на 09:00, защитники неба уничтожили или подавили средствами РЭБ 53 беспилотника. В то же время 31 дрон попал в шесть различных локаций на территории Украины.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что атака еще продолжается, в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, аналитики объяснили, как изменилась статистика частоты и интенсивности атак России по Украине за последние несколько месяцев. Между тем в Минобороны отметили, что сбивать российские дроны стало сложнее.

Некоторые из военных считают, что противодействовать новейшим дронам РФ можно благодаря малой авиации.