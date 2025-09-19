Видео
Старая ПВО не справляется с новыми дронами — что придумала РФ

Старая ПВО не справляется с новыми дронами — что придумала РФ

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 15:10
Военный назвал способ сбивания реактивных ударных дронов
Иранский дрон "Шахед". Фото: Wikimedia Commons

Традиционные тактики противовоздушной обороны оказываются неэффективными против нового поколения вражеских беспилотников. Приоритетом должно стать применение малой авиации в тесной координации с ПВО.

Об этом сказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире программы "Ранок.LIVE".

Читайте также:

ВСУ обеспокоены наращиванием количества реактивных дронов, а не площадок

Ярославский пояснил, что главная проблема сейчас — не места запуска дронов, а их массовость и скорость: реактивные аппараты летают на высоте более 4 км и развивают скорость более 500 км/ч, что делает их уязвимыми для устаревших средств ПВО.

Он напомнил, что дроны, которые активно использует Россия, являются "прародителями" израильских дронов, которые впоследствии освоил Иран, а затем модифицировали россияне в собственные образцы, в частности "Герань".

В то же время Ярославский подчеркнул, что способ запуска практически не изменился — враг использует мобильные переносные контейнеры и передвижные платформы, поэтому акцент на постоянных площадках является ошибочным. По его словам, враг способен оперативно перемещать позиции запуска и действовать там, где ему удобно, а потому борьба должна строиться не вокруг локальных стоянок, а вокруг противодействия самой скорости и количества аппаратов.

Чтобы нейтрализовать новую угрозу, Ярославский настоял на создании и применении малых самолетов с боевыми группами.

"Это малая авиация. Нам надо ставить акцент именно на малую авиацию. Надо отводить их в координацию с нашими силами ПВО. Малая авиация — это такие небольшие самолетики, в которых может помещаться боевая группа. И они мало того, что могут догонять любой "Шахед", так и работать", — сказал Ярославский.

Ярославский также обратил внимание на численный аспект угрозы: враг может применять беспилотники тысячами, поэтому, по его мнению, нужна системная перестройка подходов к обороне воздушного пространства, которая объединит эффективные средства ПВО, малую авиацию и оперативное взаимодействие разведки и огневых подразделений.

Напомним, российские войска регулярно совершенствуют атаки по Украине. Недавно представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук указал, как изменились атаки дронов, которые россияне запускают из акватории Черного моря.

Между тем ВСУ могут помочь странам Европейского союза построить стену против дронов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
