Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стара ППО не справляється з новими дронами — що вигадала Росія

Стара ППО не справляється з новими дронами — що вигадала Росія

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 15:10
Військовий назвав спосіб збиття реактивних ударних дронів
Іранський дрон "Шахед". Фото: Wikimedia Commons

Традиційні тактики протиповітряної оборони виявляються неефективними проти нового покоління ворожих безпілотників. Пріоритетом має стати застосування малої авіації в тісній координації з ППО.

Про це сказав командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте також:

ЗСУ стурбовані нарощенням кількості реактивних дронів, а не майданчиків

Ярославський пояснив, що головна проблема зараз — не місця запуску дронів, а їхня масовість та швидкість: реактивні апарати літають на висоті понад 4 км і розвивають швидкість понад 500 км/год, що робить їх уразливими для застарілих засобів ППО.

Він нагадав, що дрони, які активно використовує Росія, є "прабатьками" ізраїльських дронів, які згодом опанував Іран, а потім модифікували росіяни у власні зразки, зокрема "Герань".

Водночас Ярославський підкреслив, що спосіб запуску практично не змінився — ворог використовує мобільні переносні контейнери та пересувні платформи, тож акцент на постійних майданчиках є хибним. За його словами, ворог здатен оперативно переміщувати позиції запуску і діяти там, де йому зручно, а тому боротьба має будуватися не навколо локальних стоянок, а навколо протидії самій швидкості та кількості апаратів.

Щоб нейтралізувати нову загрозу, Ярославський наполіг на створенні й застосуванні малих літаків із бойовими групами.

"Це мала авіація. Нам треба ставити акцент саме на малу авіацію. Треба відводити їх в координацію з нашими силами ППО. Мала авіація — це такі невеликі літачки, в яких може поміщатися бойова група. І вони можуть як доганяти будь-який "шахед", так і працювати", — сказав Ярославський. 

Ярославський також звернув увагу на чисельний аспект загрози: ворог може застосовувати безпілотники тисячами, тому, на його думку, потрібна системна перебудова підходів до оборони повітряного простору, яка поєднає ефективні засоби ППО, малу авіацію та оперативну взаємодію розвідки й вогневих підрозділів.

Нагадаємо, російські війська регулярно вдосконалюють атаки по Україні. Нещодавно речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук вказав, як змінились атаки дронів, які росіяни запускають з акваторії Чорного моря. 

Тим часом ЗСУ можуть допомогти країнам Європейського Союзу побудувати стіну проти дронів

російські війська ППО дрони безпілотник
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації