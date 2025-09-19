Військовий назвав спосіб збиття реактивних ударних дронів

Іранський дрон "Шахед". Фото: Wikimedia Commons

Традиційні тактики протиповітряної оборони виявляються неефективними проти нового покоління ворожих безпілотників. Пріоритетом має стати застосування малої авіації в тісній координації з ППО.

Про це сказав командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Ярославський пояснив, що головна проблема зараз — не місця запуску дронів, а їхня масовість та швидкість: реактивні апарати літають на висоті понад 4 км і розвивають швидкість понад 500 км/год, що робить їх уразливими для застарілих засобів ППО.

Він нагадав, що дрони, які активно використовує Росія, є "прабатьками" ізраїльських дронів, які згодом опанував Іран, а потім модифікували росіяни у власні зразки, зокрема "Герань".

Водночас Ярославський підкреслив, що спосіб запуску практично не змінився — ворог використовує мобільні переносні контейнери та пересувні платформи, тож акцент на постійних майданчиках є хибним. За його словами, ворог здатен оперативно переміщувати позиції запуску і діяти там, де йому зручно, а тому боротьба має будуватися не навколо локальних стоянок, а навколо протидії самій швидкості та кількості апаратів.

Щоб нейтралізувати нову загрозу, Ярославський наполіг на створенні й застосуванні малих літаків із бойовими групами.

"Це мала авіація. Нам треба ставити акцент саме на малу авіацію. Треба відводити їх в координацію з нашими силами ППО. Мала авіація — це такі невеликі літачки, в яких може поміщатися бойова група. І вони можуть як доганяти будь-який "шахед", так і працювати", — сказав Ярославський.

Ярославський також звернув увагу на чисельний аспект загрози: ворог може застосовувати безпілотники тисячами, тому, на його думку, потрібна системна перебудова підходів до оборони повітряного простору, яка поєднає ефективні засоби ППО, малу авіацію та оперативну взаємодію розвідки й вогневих підрозділів.

Нагадаємо, російські війська регулярно вдосконалюють атаки по Україні. Нещодавно речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук вказав, як змінились атаки дронів, які росіяни запускають з акваторії Чорного моря.

Тим часом ЗСУ можуть допомогти країнам Європейського Союзу побудувати стіну проти дронів.