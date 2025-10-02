Масована атака БпЛА 2 жовтня — українські захисники знищили понад 50 цілей

Пошук та збиття повітряних цілей. Фото: ДПСУ

У ніч проти 2 жовтня російська армія здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням безпілотників. Загалом зафіксовано запуск 86 ударних дронів різних типів, серед яких Shahed, "Гербера" та інші модифікації.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака дронами — що вдалося збити

Запуски здійснювалися з території Росії — з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллерового.

Відбиттям повітряного нападу займалися підрозділи авіації, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи протиповітряної оборони.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми даними станом на 09:00, захисники неба знищили або подавили засобами РЕБ 53 безпілотники. Водночас 31 дрон влучив у шість різних локацій на території України.

В Повітряних силах ЗСУ зауважили, що атака ще триває, у повітряному просторі досі перебувають кілька ворожих БпЛА. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, аналітики пояснили, як змінилась статистика частоти та інтенсивності атак Росії по Україні за останні кілька місяців. Тим часом в Міноборони зауважили, що збивати російські дрони стало складніше.

Дехто з військових вважає, що протидіяти новітнім дронам РФ можна завдяки малій авіації.