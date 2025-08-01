Зеленский и Стармер обсудили санкции против РФ и производство дронов

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 1 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, они обсудили санкции против России.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Российский обстрел Киева

Стармер выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате российского обстрела Киева 31 июля.

"Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, который унес жизни 31 человека, среди которых пятеро — дети", — отметил Зеленский.

Стороны обсудили, как остановить убийства, дать больше защиты украинцам и заставить Россию закончить войну.

Производство дронов

Зеленский и Стармер говорили и о необходимости увеличения производства дронов, особенно перехватчиков.

Украинский лидер сообщил, что есть конкретная финансовая потребность, а стороны договорились найти решение.

Санкции против России

"Также мы говорили о санкциях. Россия их действительно боится, как бы ни пыталась делать вид, что это ее не касается. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами", — подчеркнул глава государства.

Украинский лидер и премьер Великобритании обсудили взаимодействие с американскими партнерами. В частности, речь идет о координации шагов с лидером США Дональдом Трампом, а также возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.

"Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 1 августа Зеленский отреагировал на последние заявления российского диктатора Владимира Путина относительно его условий завершения войны.

Ранее глава государства призвал западных партнеров усилить давление на Россию после массированного обстрела Киева 31 июля.