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Зеленський закликав до жорсткіших санкцій після атаки РФ на Київ

Ua en ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 11:57
Атака на Київ — Зеленський закликав посилити санкції проти РФ
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про збільшення російських атак по мирному населенню. Український лідер закликав західних партнерів посилити тиск на Росію після масованої атаки на Київ.

Про це глава держави заявив 1 серпня у своєму Telegram.

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Зеленський висловився про атаки РФ

Президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо наслідків російських ударів по столиці. Вранці 1 серпня пошуково-рятувальну операцію було завершено — кількість загиблих від удару по Києву зросла до 31 людини, серед яких п'ятеро дітей.

Удар по Києві 31 липня
Місце влучання ворожої ракети в Києві. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський висловив свої співчуття родинам загиблих та подякував екстреним службам за допомогу постраждалим. А також президент звернувся до лідерів країн-партнерок.

"Знову такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими — бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", — наголосив після атаки Зеленський. 

Обстріл Києва 31 липня - фото
Рятувальники на місці влучання ракети РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Як повідомив президент, лише за липень армія РФ застосувала по Україні понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, з яких 128 — це балістика.

Удар по Києві 31 липня - фото
Наслідки обстрілу Києва 31 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб'єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", — акцентував увагу президент.

Володимир Зеленський зробив заяву після обстрілу Києва
Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив Росію у навмисному навантаженні на роботу ППО в Україні.

А також стало відомо, що Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН після масованої атаки на Київ.

Володимир Зеленський Київ обстріли війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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