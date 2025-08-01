Атака на Киев — Зеленский призвал усилить санкции против РФ

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увеличении российских атак по мирному населению. Украинский лидер призвал западных партнеров усилить давление на Россию после массированной атаки на Киев.

Об этом глава государства заявил 1 августа в своем Telegram.

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Президент заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о последствиях российских ударов по столице. Утром 1 августа поисково-спасательная операция была завершена — количество погибших от удара по Киеву возросло до 31 человека, среди которых пятеро детей.

Место попадания вражеской ракеты в Киеве. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский выразил свои соболезнования семьям погибших и поблагодарил экстренные службы за помощь пострадавшим. А также президент обратился к лидерам стран-партнеров.

"Опять такой подлый удар России показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции. Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее — бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что Президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", — подчеркнул после атаки Зеленский.

Спасатели на месте попадания ракеты РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Как сообщил президент, только за июль армия РФ применила по Украине более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из которых 128 — это баллистика.

Последствия обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", — акцентировал внимание президент.

Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в намеренной нагрузке на работу ПВО в Украине.

А также стало известно, что Украина инициировала экстренное заседание Совета безопасности ООН после массированной атаки на Киев.