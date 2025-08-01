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Головна Новини дня Росія їх боїться — Зеленський обговорив зі Стармером санкції

Росія їх боїться — Зеленський обговорив зі Стармером санкції

Ua en ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 16:09
Зеленський і Стармер обговорили санкції проти РФ та виробництво дронів
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 1 серпня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зокрема, вони обговорили санкції проти Росії.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Російський обстріл Києва

Стармер висловив співчуття з приводу загибелі людей внаслідок російського обстрілу Києва 31 липня. 

"Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро — діти", — зауважив Зеленський.

Сторони обговорили, як зупинити вбивства, дати більше захисту українцям та змусити Росію закінчити війну.

Виробництво дронів

Зеленський та Стармер говорили й про потребу збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів.

Український лідер повідомив, що є конкретна фінансова потреба, а сторони домовилися знайти рішення.

Санкції проти Росії

"Також ми говорили про санкції. Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", — наголосив глава держави.

Український лідер та премʼєр Британії обговорили взаємодію з американськими партнерами. Зокрема, йдеться про координацію кроків із лідером США Дональдом Трампом, а також можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.

"Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 серпня Зеленський відреагував на останні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо його умов завершення війни.

Раніше глава держави закликав західних партнерів посилити тиск на Росію після масованого обстрілу Києва 31 липня.

Володимир Зеленський Великобританія війна обстріли Кір Стармер
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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