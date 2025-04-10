РФ применяет БпЛА, которые разбрасывают взрывоопасные предметы

Россия начала применять новые опасные БпЛА
Российские войска начали применять беспилотники, которые разбрасывают взрывоопасные предметы. В то же время под угрозой все регионы Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в четверг, 10 апреля.
Новая угроза из-за БпЛА
"Внимание, новая угроза! Российские войска начали применять БпЛА, которые разбрасывают взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что враг может использовать эти дроны для поражения любого из регионов страны. Поэтому существует чрезвычайно высокий риск, а также неизвестно время взрыва таких боеприпасов.
Спасатели показали, как выглядят эти взрывоопасные предметы.
Напомним, российский дрон атаковал Никополь Днепропетровской области. Среди раненых есть подросток.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила договоренность о прекращении огня по энергетике.
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