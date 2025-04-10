РФ применяет БпЛА, которые разбрасывают взрывоопасные предметы

Дрон. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска начали применять беспилотники, которые разбрасывают взрывоопасные предметы. В то же время под угрозой все регионы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в четверг, 10 апреля.

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"Внимание, новая угроза! Российские войска начали применять БпЛА, которые разбрасывают взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что враг может использовать эти дроны для поражения любого из регионов страны. Поэтому существует чрезвычайно высокий риск, а также неизвестно время взрыва таких боеприпасов.

Спасатели показали, как выглядят эти взрывоопасные предметы.

Взрывоопасные предметы. Фото: ГСЧС

Скриншот поста ГСЧС Украины

Напомним, российский дрон атаковал Никополь Днепропетровской области. Среди раненых есть подросток.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила договоренность о прекращении огня по энергетике.