РФ застосовує БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети

Дрон. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська почали застосовувати безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Водночас під загрозою всі регіони України.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у четвер, 10 квітня.

Реклама

Читайте також:

Нова загроза через БпЛА

"Увага, нова загроза! російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що ворог може використовувати ці дрони для ураження будь-якого з регіонів країни. Тому існує надзвичайно високий ризик, а також невідомий час вибуху таких боєприпасів.

Рятувальники показали, який вигляд мають ці вибухонебезпечні предмети.

Вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС

Скриншот допису ДСНС України

Нагадаємо, російський дрон атакував Нікополь Дніпропетровської області. Серед поранених є підліток.

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила домовленість про припинення вогню по енергетиці.