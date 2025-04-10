РФ застосовує БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети

Росія почала застосовувати нові небезпечні БпЛА
Російські війська почали застосовувати безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Водночас під загрозою всі регіони України.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у четвер, 10 квітня.
Нова загроза через БпЛА
"Увага, нова загроза! російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС наголосили, що ворог може використовувати ці дрони для ураження будь-якого з регіонів країни. Тому існує надзвичайно високий ризик, а також невідомий час вибуху таких боєприпасів.
Рятувальники показали, який вигляд мають ці вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, російський дрон атакував Нікополь Дніпропетровської області. Серед поранених є підліток.
Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила домовленість про припинення вогню по енергетиці.
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