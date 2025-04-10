Російський дрон поранив 12 людей у Нікополі

Російський дрон атакував Нікополь — є багато поранених
Вдень, 10 квітня, Нікополь знову опинився під ворожим ударом. Російські війська атакували місто дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждали 12 мирних мешканців. Серед поранених є 16-річний юнак, його стан лікарі оцінюють як тяжкий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Російські військові атакували цивільні об'єкти у Нікополі
За повідомленням місцевої влади, внаслідок атаки було пошкоджено гуртожиток та щонайменше п’ять легкових автомобілів. На місці працюють екстрені служби, триває обстеження прилеглої території на предмет інших руйнувань та вибухонебезпечних залишків.
Фахівці надають постраждалим необхідну медичну допомогу, а рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, вчора, 9 квітня, російські війська атакували Дніпро. У будинках є руйнування, постраждали люди.
Також у Кривому Розі попрощалися з 3-річним хлопчиком, який загинув від російського ракетного удару по місту. Внаслідок атаки загалом загинуло 20 людей, десятки досі перебувають у лікарнях з травмами.
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