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Російський дрон атакував Нікополь — є багато поранених

10 квітня 2025 13:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
Російський дрон поранив 12 людей у Нікополі
Поранена людина у лікарні. Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

Вдень, 10 квітня, Нікополь знову опинився під ворожим ударом. Російські війська атакували місто дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждали 12 мирних мешканців. Серед поранених є 16-річний юнак, його стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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За повідомленням місцевої влади, внаслідок атаки було пошкоджено гуртожиток та щонайменше п’ять легкових автомобілів. На місці працюють екстрені служби, триває обстеження прилеглої території на предмет інших руйнувань та вибухонебезпечних залишків.

Нікополь обстріл
Пробите скло у машині внаслідок атаки БпЛА. Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровська область атаки
Сліди на машині від уламків дрона. Фото: Дніпропетровська ОВА

Фахівці надають постраждалим необхідну медичну допомогу, а рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, вчора, 9 квітня, російські війська атакували Дніпро. У будинках є руйнування, постраждали люди. 

Також у Кривому Розі попрощалися з 3-річним хлопчиком, який загинув від російського ракетного удару по місту. Внаслідок атаки загалом загинуло 20 людей, десятки досі перебувають у лікарнях з травмами.

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