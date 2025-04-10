Российский дрон ранил 12 человек в Никополе

Раненый человек в больнице. Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА

Днем, 10 апреля, Никополь снова оказался под вражеским ударом. Российские войска атаковали город дронами-камикадзе, в результате чего пострадали 12 мирных жителей. Среди раненых есть 16-летний юноша, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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По сообщению местных властей, в результате атаки было повреждено общежитие и по меньшей мере пять легковых автомобилей. На месте работают экстренные службы, продолжается обследование прилегающей территории на предмет других разрушений и взрывоопасных остатков.

Пробитое стекло в машине в результате атаки БпЛА. Фото: Днепропетровская ОГА

Следы на машине от обломков дрона. Фото: Днепропетровская ОГА

Специалисты оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, а спасатели ликвидируют последствия обстрела.

Напомним, вчера, 9 апреля, российские войска атаковали Днепр. В домах есть разрушения, пострадали люди.

Также в Кривом Роге попрощались с 3-летним мальчиком, который погиб от российского ракетного удара по городу. В результате атаки в целом погибли 20 человек, десятки до сих пор находятся в больницах с травмами.