Выборы в Молдове - Россия начала кампанию по дискредитации Санду

Россия начала кампанию по дискредитации победы Санду, — ISW
Россия начала масштабную информационную операцию по дискредитации победы Майи Санду на выборах президента Молдовы. Она получила 55,33% голосов избирателей.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Россия начала кампанию по дискредитации
В отчете аналитиков указано, что пророссийские партии Молдовы сразу стали подвергать сомнению легитимность победы Санду. "Социалистическая партия" Молдовы назвала ее "нелегитимным президентом".
Молдавский олигарх, связанный с Кремлем, Илан Шор заявил российскому телеканалу "Россия-24", что у оппозиции якобы есть "доказательства" массовых фальсификаций в пользу Санду.
Бывший президент Игорь Додон также высказался в интервью ТАСС, заявив, что победа Санду стала возможна только благодаря голосам молдавской диаспоры.
"Российское информационное пространство, включая милблогеров, подхватило эту кампанию, заявляя, что результаты выборов якобы контролировали "европейские бюрократы", а молдаване не имели возможности повлиять на их результат", — говорится в сообщении ISW.
Россия систематически пыталась повлиять на выборы в Молдове, чтобы сорвать референдум по вступлению страны в Европейский Союз и не допустить победы Санду.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. По его словам, выбор молдаван — это путь "к экономическому росту и социальной стабильности".
Также местные СМИ сообщали, что в этом году была рекордная явка избирателей в Молдове. Самые активные на выборах — граждане 66-75 лет, а наименее активные — 18-25 лет.
Читайте Новини.LIVE!