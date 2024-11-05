Выборы в Молдове - Россия начала кампанию по дискредитации Санду

Президент Молдовы Мая Санду. Фото: euronews.com

Россия начала масштабную информационную операцию по дискредитации победы Майи Санду на выборах президента Молдовы. Она получила 55,33% голосов избирателей.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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В отчете аналитиков указано, что пророссийские партии Молдовы сразу стали подвергать сомнению легитимность победы Санду. "Социалистическая партия" Молдовы назвала ее "нелегитимным президентом".

Молдавский олигарх, связанный с Кремлем, Илан Шор заявил российскому телеканалу "Россия-24", что у оппозиции якобы есть "доказательства" массовых фальсификаций в пользу Санду.

Бывший президент Игорь Додон также высказался в интервью ТАСС, заявив, что победа Санду стала возможна только благодаря голосам молдавской диаспоры.

"Российское информационное пространство, включая милблогеров, подхватило эту кампанию, заявляя, что результаты выборов якобы контролировали "европейские бюрократы", а молдаване не имели возможности повлиять на их результат", — говорится в сообщении ISW.

Россия систематически пыталась повлиять на выборы в Молдове, чтобы сорвать референдум по вступлению страны в Европейский Союз и не допустить победы Санду.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. По его словам, выбор молдаван — это путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Также местные СМИ сообщали, что в этом году была рекордная явка избирателей в Молдове. Самые активные на выборах — граждане 66-75 лет, а наименее активные — 18-25 лет.