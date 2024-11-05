Вибори у Молдові — Росія почала кампанію з дискредитації Санду

Президент Молдови Мая Санду. Фото: euronews.com

Росія розпочала масштабну інформаційну операцію для дискредитації перемоги Маї Санду на виборах президента Молдови. Вона отримала 55,33% голосів виборців.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті аналітиків зазначено, що проросійські партії Молдови одразу почали ставити під сумнів легітимність перемоги Санду. "Соціалістична партія" Молдови назвала її "нелегітимним президентом".

Молдовський олігарх, пов’язаний із Кремлем, Ілан Шор заявив російському телеканалу "Росія-24", що опозиція нібито має "докази" масових фальсифікацій на користь Санду.

Колишній президент Ігор Додон також висловився в інтерв’ю ТАСС, заявивши, що перемога Санду стала можливою лише завдяки голосам молдавської діаспори.

"Російський інформаційний простір, включно з мілблогерами, підхопив цю кампанію, заявляючи, що результати виборів нібито контролювали "європейські бюрократи", а молдавани не мали можливості вплинути на їхній результат", — йдеться у повідомленні ISW.

Зазначається, що Росія систематично намагалася вплинути на вибори в Молдові, щоб зірвати референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу і не допустити перемоги Санду.

Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. За його словами, вибір молдаван — це шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Також місцеві ЗМІ повідомляли, що цьогоріч була рекордна явка виборців у Молдові. Найактивніші на виборах — громадяни 66-75 років, а найменш активні — 18-25 років.