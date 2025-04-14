Россия не планирует завершать войну — Зеленский в обращении

Зеленский на вечернем обращении. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже более месяца Украина демонстрирует готовность к полному и безусловному прекращению огня. Как сообщил глава государства, еще 34 дня назад Украина положительно ответила на предложение США о перемирии, однако Россия откровенно отказалась поддержать инициативу мира.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения в понедельник, 14 апреля.

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По словам Зеленского, Кремль не только не стремится к прекращению боевых действий, но и активно готовит российское общество к мысли, что дипломатия якобы неэффективна. Путин, по мнению президента, сосредоточен исключительно на продолжении войны.

"Причина этому только одна — в Москве не боятся. И если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и в дальнейшем будут делать то, к чему привыкли: продолжать воевать", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру - быстрому, справедливому и длительному. С первого дня войны, по его словам, Киев работает конструктивно со всеми партнерами в форматах, которые могут обеспечить безопасность и восстановить стабильность.

"Мы не просто готовы к миру — мы не хотели войны ни секунды. И когда она завершится, мир четко будет знать: это произошло потому, что Россию как агрессора принудили к миру", — отметил Зеленский.

Он также напомнил, что война России против Украины длится уже 11 лет — с 2014 года, и подчеркнул важность того, чтобы ее завершение не растянулось еще на годы.

Кроме того, Зеленский добавил, что на этой неделе запланированы встречи по безопасности контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после окончания войны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп "четко дал понять", что разочарован в России и Украине.

А вчера президент США продлил санкции против России еще на год.