Росія не планує завершувати війну — Зеленський у зверненні

Зеленський на вечірньому зверненні. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже понад місяць Україна демонструє готовність до повного й безумовного припинення вогню. Як повідомив глава держави, ще 34 дні тому Україна позитивно відповіла на пропозицію США щодо перемир’я, однак Росія відверто відмовилася підтримати ініціативу миру.

Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення у понеділок, 14 квітня.

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За словами Зеленського, Кремль не тільки не прагне до припинення бойових дій, а й активно готує російське суспільство до думки, що дипломатія нібито неефективна. Путін, на думку президента, зосереджений виключно на продовженні війни.

"Причина цьому тільки одна — у Москві не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого звикли: продовжуватимуть воювати", — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна прагне миру — швидкого, справедливого і тривалого. З першого дня війни, за його словами, Київ працює конструктивно з усіма партнерами у форматах, які можуть забезпечити безпеку та відновити стабільність.

"Ми не просто готові до миру — ми не хотіли війни жодної секунди. І коли вона завершиться, світ чітко знатиме: це сталося тому, що Росію як агресора примусили до миру", — зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що війна Росії проти України триває вже 11 років — з 2014 року, і наголосив на важливості того, щоб її завершення не розтягнулося ще на роки.

Крім того, Зеленський додав, що цього тижня заплановані зустрічі щодо безпекового контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після закінчення війни.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що розчарований в Росії та Україні.

А вчора президент США продовжив санкції проти Росії ще на рік.