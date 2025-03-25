Россия использует переговоры для пропаганды и давления — объяснение ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Михаил Метцель

Российские власти продолжают продвигать деструктивные месседжи на фоне переговоров между США, Украиной и Россией, которые состоялись 23-24 марта в Эр-Рияде. Несмотря на недостаток публичной информации о деталях этих встреч, Кремль использует момент, чтобы распространять собственные пропагандистские тезисы и формировать выгодную для себя повестку дня.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны (ISW).

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз обвинил Украину в "нацизме" и якобы "отсутствии воли", повторяя риторику Кремля о необходимости "денацификации" — то есть завуалированного требования к смене власти в Киеве на пророссийскую. Аналитики обращают внимание, что такие заявления выглядят как очередные попытки легитимизировать вторжение и выдвижение политических ультиматумов под видом мирных инициатив.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ход консультаций в Саудовской Аравии, напомнил о якобы нарушении Украиной предложенного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на то, что само соглашение еще не финализировано. Он и представитель МИД РФ Мария Захарова также предложили не ожидать многого от переговоров. Они заявили, что говорить о прорыве еще рано, потому что впереди много технической работы.

Таким образом, как отмечают аналитики, Кремль, вероятно, сознательно готовит российское общество к затяжной войне, демонстрируя, что Москву не устраивают компромиссные сценарии. Подобная риторика служит оправданием для продолжения боевых действий и затягивания переговорного процесса.

Россия всеми силами демонстрирует, что считает нужным договариваться с США, а не с Украиной

В то же время некоторые высокопоставленные представители РФ открыто демонстрируют, что главной целью Кремля является налаживание двусторонних договоренностей с Вашингтоном, а не настоящий мир в Украине.

Так, по словам председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, президент РФ Владимир Путин считает отношения с США важнее ситуации в Украине. В комментариях для The New York Times другие российские чиновники подтверждают стремление Кремля достичь "более широкого соглашения" с США, которое включало бы смягчение санкций, сдерживание НАТО и обеспечение выгодного для России геополитического баланса.

Таким образом, Москва пытается уменьшить значимость самой Украины в переговорах, продвигая идею решения конфликта в обход Киева — исключительно в формате диалога между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, стало известно, что сегодня, 25 марта, США и Россия обнародуют совместное заявление о перемирии в Черном море.

Тем временем Россия требует, чтобы Украина вывела из четырех областей войска ВСУ.

А в США нашли мертвой бывшего прокурора, которая занималась расследованием преступлений России.