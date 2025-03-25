Росія використовує переговори для пропаганди та тиску — пояснення ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel

Російська влада продовжує просувати деструктивні меседжі на тлі переговорів між США, Україною та Росією, що відбулися 23-24 березня в Ер-Ріяді. Попри брак публічної інформації щодо деталей цих зустрічей, Кремль використовує момент, аби поширювати власні пропагандистські тези та формувати вигідний для себе порядок денний.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров вкотре звинуватив Україну в "нацизмі" й нібито "відсутності волі", повторюючи риторику Кремля про необхідність "денацифікації" — тобто завуальованої вимоги до зміни влади у Києві на проросійську. Аналітики звертають увагу, що такі заяви виглядають як чергові спроби легітимізувати вторгнення та висування політичних ультиматумів під виглядом мирних ініціатив.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи перебіг консультацій в Саудівській Аравії, нагадав про нібито порушення Україною запропонованого мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, попри те, що саму угоду ще не фіналізовано. Він та представниця МЗС РФ Марія Захарова також запропонували не очікувати багато чого від переговорів. Вони заявили, що говорити про прорив ще рано, бо попереду багато технічної роботи.

Таким чином, як зазначають аналітики, Кремль, ймовірно, свідомо готує російське суспільство до затяжної війни, демонструючи, що Москву не влаштовують компромісні сценарії. Подібна риторика слугує виправданням для продовження бойових дій і затягування переговорного процесу.

Росія всіма силами демонструє, що вважає за потрібне домовлятися із США, а не з Україною

Водночас деякі високопоставлені представники РФ відкрито демонструють, що головною метою Кремля є налагодження двосторонніх домовленостей із Вашингтоном, а не справжній мир в Україні.

Так, за словами голови комітету Держдуми з міжнародних справ В’ячеслава Ніконова, президент РФ Володимир Путін вважає відносини із США важливішими за ситуацію в Україні. У коментарях для The New York Times інші російські посадовці підтверджують прагнення Кремля досягти "ширшої угоди" із США, яка включала б пом'якшення санкцій, стримування НАТО і забезпечення вигідного для Росії геополітичного балансу.

Таким чином, Москва намагається зменшити значущість самої України у перемовинах, просуваючи ідею вирішення конфлікту в обхід Києва — виключно у форматі діалогу між Вашингтоном і Москвою.

Нагадаємо, стало відомо, що сьогодні, 25 березня, США та Росія оприлюднять спільну заяву щодо перемир'я у Чорному морі.

Тим часом Росія вимагає, щоб Україна вивела з чотирьох областей війська ЗСУ.

А в США знайшли мертвою колишню прокурорку, яка займалась розслідуванням злочинів Росії.